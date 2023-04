In Senegal le imprenditrici puntano sul marketing digitale

ROMA – Nel cuore geografico del Senegal, nel dipartimento di Malem-Hodar, nella regione di Kaffrine, si punta sulla formazione in vendite online e marketing digitale. A beneficiare dell’iniziativa, della quale riferisce l’agenzia di stampa nazionale Aps, sono state 25 produttrici e imprenditrici locali. Il progetto è stato curato da un’organizzazione non governativa senegalese, Malem-Auder.

PROBLEMI NELLE VENDITE

“Si tratta di un percorso importante per donne che, dopo essere state formate nella lavorazione dei prodotti locali, hanno avuto difficoltà a vendere”, ha riferito Ramatoulaye Ndao, coordinatrice della ong Malem-Auder. Secondo la responsabile, sapersi orientare nel marketing digitale e nelle tecniche di vendita online consentirà alle beneficiarie di trovare acquirenti con maggior facilità.

All’iniziativa ha partecipato anche l’associazione Jambar. Suoi rappresentanti, riferisce Aps, hanno sottolineato l’importanza delle nuove possibilità che internet offre per lo sviluppo imprenditoriale di aree rurali di Paesi emergenti come il Senegal.

Foto diffusa dall’agenzia di stampa nazionale Aps

I PAESI MENO SVILUPPATI E L’UTILIZZO DI INTERNET

Di infrastrutture e diritti digitali si è parlato il mese scorso anche a Doha, in Qatar. Come ricorda il portale di informazione Seneweb, l’occasione è stata la Quinta conferenza dell’Onu sui Paesi meno sviluppati, in inglese “Least Developed Countries” (Ldc). Secondo le statistiche presentate durante i lavori dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni, in questi Paesi può navigare sul web appena il 36 per cento su una popolazione totale di un miliardo e 250 milioni di persone.