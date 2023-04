Meloni: “Pensiamo ad un liceo Made in Italy che spieghi il legame tra la nostra cultura e la nostra identità”

ROMA – “Voglio fare i complimenti a questi ragazzi. Si è sempre detto che il liceo avrebbe dato grandi sbocchi lavorativi ma ci si dimentica che in questi istituti ci sono sbocchi professionali più alti di altri percorsi di formazione. Per come la vedo io, è questo il liceo”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo dice ad una scuola di agraria durante la sua visita al Vinitaly di Verona.



Nel liceo agrario “c’è qualcosa di profondamente legato alla nostra cultura e che i nostri studenti portano avanti e tramandano. Per questo – aggiunge Meloni – ragioniamo su un liceo del Made in Italy che spieghi il legame profondo che esiste tra la nostra cultura e la nostra identità, che è la cosa più preziosa che abbiamo e che si studia nei licei agrari“, conclude.

