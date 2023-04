Finlandia, vincono i conservatori: Sanna Marin terza alle elezioni

ROMA – Conservatori primi, poi la destra nazionalista, terzi i social-democratici dal 2019 alla guida del governo con la premier Sanna Marin: questi i risultati delle elezioni legislative in Finlandia, le prime dopo il via libera all’adesione del Paese alla Nato.

“Abbiamo avuto un grande mandato” ha detto Petteri Orpo, 53 anni, candidato per l’esecutivo del Partito di coalizione nazionale, risultato principale forza politica con il 20,8 per cento dei consensi. Per la prima volta sopra il 20 il Partito dei finlandesi, di orientamento nazionalista. A seguire, con il 19,9 per cento dei voti, i Social-democratici di Marin.

Il primo ministro, 37 anni, dal 2019 più giovane capo del governo nella storia della Finlandia, ha detto: “Complimenti ai vincitori delle elezioni, congratulazioni al Partito della coalizione nazionale e al Partito dei finlandesi; la democrazia ha parlato“.