In Vda esenzioni ticket prorogate da marzo a giugno

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 3 apr. – Le esenzioni dal pagamento del ticket sanitario, in scadenza a fine marzo, sono state prorogate d’ufficio per l’emergenza Covid-19. Lo ha comunicato l’Usl della Valle d’Aosta in una nota. “Tenuto conto di quanto previsto dalle misure di contenimento della pandemia Covid-19, le esenzioni per reddito con i codici E01, E03 ed E04 dei cittadini utenti con età superiore ai 65 anni, in scadenza il 31 marzo, sono prorogate d’ufficio fino al 30 giugno”. Per questo, l’Usl ha invitato a non andare agli sportelli degli uffici Scelta e revoca dell’Usl per rinnovare l’esenzione E01, E03, E04, “a meno che non sussistano più le condizioni economiche per beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket”. L’Usl ha concluso: “I medici di famiglia sono a conoscenza della proroga dell’esenzione dei propri assistiti”.