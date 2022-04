Regione Vda dialoga con ministero per indennità di attrattività per operatori

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 3 apr. – Si cerca la mediazione con il governo per attuare la misure dell’indennità di attrattività per il personale sanitario in Valle d’Aosta. Lo ha spiegato l’assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione, Roberto Barmasse, durante un incontro avvenuto nei giorni scorsi con i sindacati Cgil, Cisl, Savt e Uil.



Nella riunione sono state affrontate “una serie di tematiche relative al personale dipendente dell’azienda Usl della Valle d’Aosta” si legge in una nota dell’assessorato. La norma sull’attrattività è stata impugnata da Palazzo Chigi e il dialogo con il ministero serve per arrivare “a una soluzione che ne permetta l’applicazione”.



Per quanto riguarda gli accantonamenti da operare a bilancio dell’Usl per i rinnovi contrattuali “come ogni anno, l’iter prevede un articolato percorso che porta alla determinazione in via definitiva del quantum solo nel corso dell’anno. Pertanto, con riferimento alla tornata contrattuale 2022-2024, in sede di bilancio regionale di previsione per il medesimo triennio, erano stati stanziati importi corrispondenti a quelli del 2021 in attesa degli aggiornamenti da operarsi in corso d’anno secondo le indicazione che il ministero dell’Economia e delle Finanze invierà”. Barmasse ha spiegato: “Sottolineo che quelle dei rinnovi, così come condiviso con le sigle sindacali, sono spese obbligatorie e come tali è previsto che il bilancio regionale se ne debba fare carico; gli importi definitivi vengono stabiliti nel corso dell’annualità a seguito di indicazioni nazionali, e i relativi finanziamenti sono trasferiti all’Usl”.