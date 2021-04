Testa di maiale inviata al patron della Sambenedettese

Foto da Facebook

ROMA – Lega Pro “prende le distanze e condanna fermamente il grave gesto di intimidazione” nei confronti del patron della Sambenedettese, Domenico Serafino, al quale è stata recapitata una testa di maiale di fronte alla propria abitazione.

“È un atto ignobile, che non può essere tollerato in nessuna situazione- dice Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro- Profondo è il disagio per l’atteggiamento del presidente Serafino nei confronti del club, deve delle risposte a noi, al territorio e ai tifosi. Ma ciò non giustifica alcuna forma di minaccia e violenza“.