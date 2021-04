Obbligo di restare a casa per over 75? È una fake news

ROMA – Obbligo di restare a casa per gli over 75 nelle Marche? No, è una fake news. La direzione generale dell’Asur Marche comunica in una nota “che la notizia relativa all’avviso di restrizione obbligatoria per i cittadini di età compiuta di 75 anni e oltre è del tutto falsa e verrà denunciata alla polizia postale per gli accertamenti del caso“. Sta girando infatti da alcune ore sui social una notizia del tutto infondata ed estranea all’Asur. “In un momento così difficile ci si appella a tutta la popolazione affinche’ sia attenta e vigile circa le fake news e che non contribuisca ad alimentarle con le condivisioni. Si invitano pertanto tutti a consultare i canali ufficiali per acquisire informazioni corrette e veritiere”, è l’appello dell’Azienda. Che conclude con una preghiera: “Aiutateci a frenare queste iniziative deplorevoli”.