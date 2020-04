Coronavirus, negativi 100 dipendenti dell’Irccs Crob di Rionero

POTENZA – Nessun nuovo contagio all’Irccs Crob di Rionero (Potenza). La direzione generale informa che il primo aprile sono stati eseguiti su 100 dipendenti dell’area sanitaria dell’istituto i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene e i test per la ricerca degli anticorpi. Tutti i test per la ricerca degli anticorpi sono risultati negativi mentre 18 tamponi rapidi sono risultati positivi. Ai 18 dipendenti risultati positivi al tampone rapido, il 2 aprile è stato eseguito tampone oro-nasofaringeo che, nella stessa giornata, è stato inviato all’Asm di Matera con richiesta di processazione nei propri laboratori. Tutti i 18 tamponi sono risultati negativi per la ricerca dell’Rna virale.