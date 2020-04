Coronavirus, Fontana: “A Pasqua state a casa”

MILANO – I dati odierni rimangono stabili in Lombardia, e il trend, come sottolinea il governatore Attilio Fontana, durante l’ormai quotidiano incontro con la stampa di metà giornata “non ha fortunatamente impennato”, dunque “ora speriamo che inizi a discendere”, anche perché “sono passati 4-5 giorni di costante pianura, e adesso nei prossimi giorni dovrebbero iniziare le discese”. Dopodiché “è chiaro che ancora una volta bisogna ribadire la necessità di essere rigorosi nell’applicazione delle nostre indicazioni e delle nostre ordinanze- specifica Fontana- soprattutto durante le festività pasquali”, sicuramente un momento “durante il quale la nostra gente è abituata a fare un po’ di festa, ad andare in giro: purtroppo quest’anno non si può fare e bisognerà essere un po’ severi“.

A tal proposito il presidente lombardo ricorda come la giunta abbia predisposto un finanziamento “per incrementare e sostenere il lavoro delle polizie locali affinché possano dedicarsi più intensamente all’attività di controllo (464.000 euro, ndr”, un controllo che avverrà “in tutte le zone dei diversi comuni” ma soprattutto “nelle vie dove passano i grandi flussi, quindi verso le autostrade verso le vie di grande comunicazione”, cercando di essere “particolarmente rigorosi”.