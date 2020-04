VIDEO | Coronavirus, Sip: “Bambini possono uscire in particolari situazioni”

ROMA – “Si deve stare a casa ma, in particolari situazioni, e’ possibile uscire. Se c’e’ una famiglia con un solo genitore si puo’ andare a fare la spesa con il proprio figlio piccolo, rispettando sempre le misure del distanziamento sociale. Un bambino con il disturbo dello spettro autistico deve poter uscire di casa per una mezz’ora. In queste particolari situazioni e’ giusto uscire, altrimenti bisogna rimanere nella propria abitazione. Gli altri possono stare all’aria aperta utilizzando terrazze, balconi, giardini o cortili condominiali”. Lo spiega Alberto Villani, presidente della Societa’ italiana di pediatria (Sip), che su Rai 1, al programma ‘Diario di casa‘, spiega come gestire al meglio i bambini, in maniera serena, durante la giornata. “Serve un’organizzazione per rispettare dei ritmi che possano essere di aiuto quando tutto riprendera’ e sara’ di nuovo normale. Ci si sveglia come se si dovesse andare a scuola-conclude Villani e si rispettano gli orari. Questo puo’ essere di grande aiuto”.

