Coronavirus, sindaci a Fontana: “Milioni di mascherine, ma dove sono?”

MILANO – “Se è vero, e ne prendiamo atto, che Regione Lombardia ha effettuato acquisti di mascherine per molti milioni di euro, e contestualmente la Protezione Civile sostiene di aver inviato in Lombardia il 17% di 45 milioni di mascherine- come ha dichiarato ieri Angelo Borrelli- dove sono tutte queste mascherine? Perché noi fino ad oggi non le abbiamo viste, né le une né le altre. Possiamo avere una parola certa su quando arriveranno ai Comuni e ai nostri cittadini?”. Così i sindaci di centrosinistra della Lombardia (Giorgio Gori, Bergamo, Emilio Del Bono, Brescia, Gianluca Galimberti, Cremona, Virginio Brivio, Lecco, Mattia Palazzi, Mantova, Beppe Sala, Milano e Davide Galimberti, Varese) continuano a martellare Regione Lombardia e il governatore Attilio Fontana sulla carenza del principale dispositivo di protezione individuale.

Sala e gli altri sindaci- in un nuovo duro intervento pubblicato oggi su Facebook- passano poi al problema dei tamponi da somministrare a tappeto per controllare sul nascere i focolai epidemici. “L’esecuzione dei tamponi è oggi limitata ai soggetti sintomatici candidati al ricovero e agli operatori sanitari con sintomatologia similinfluenzale (oltre a quelli usati per la verifica della guarigione). Ciò significa che la Regione Lombardia ha del tutto abdicato all’uso di questo strumento come mezzo per il contenimento della diffusione del virus, a differenza di quanto continua ad essere fatto in altre regioni” rinunciando a parere dei sindaci a “individuare precocemente e di testare anche i familiari e i contatti più stretti. E questo a nostro avviso è un problema”. Sala e colleghi chiedono dunque di “acquistare più macchinari e maggiori quantitativi di reagente, e perché non si sia coinvolto un maggior numero di laboratori, così da poter effettuare un numero adeguato di tamponi”.

L’attenzione dei sindaci si rivolge poi alla questione dei test sierologici. “Sappiamo- e tu ce lo confermi”, scrivono Sala e gli altri primi cittadini a Fontana, “che sono in corso ricerche applicate e mirate su questo tipo di test. Non siamo in alcun modo a sollecitare, a tale riguardo, decisioni affrettate o imprudenti. Concorderai però sul fatto che la Lombardia non possa permettersi di restare indietro su un fronte così importante. Altre Regioni- il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Piemonte e le Marche- hanno già attivato la sperimentazione sul campo dei test sierologici. Con il pieno rispetto dei protocolli scientifici, siamo a sollecitare che anche la nostra Regione faccia quanto prima altrettanto. E ti chiediamo sin d’ora d’essere tempestivamente informati- concludono perentoriamente i sindaci rivolti al governatore- su caratteristiche e tempi della sperimentazione che la Regione deciderà di autorizzare”.

