L’ultimo saluto a Domenico: “Un angelo di 2 anni è volato in cielo”, domani lutto cittadino a Nola.

NAPOLI – Si terranno domani, mercoledì 4 marzo, alle 15, alla cattedrale di Nola (Napoli), i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. La cittadina si stringe tutta intorno alla famiglia: la mamma Patrizia Mercolino, il papà Antonio, il fratello e la sorella. La locandina del necrologio spiega che le spoglie del piccolo arriveranno da Napoli, dove oggi si è tenuta l’autopsia, al Duomo di Nola alle 11, mentre la cerimonia si celebrerà alle 15. “Un angelo di 2 anni è volato in cielo” è la frase di apertura dell’annuncio funebre.

LEGGI ANCHE: Dall’autopsia sul piccolo Domenico non risultano danni da espianto al cuore danneggiato

LEGGI ANCHE: Il frigo da picnic, il cuore arrivato “una pietra di ghiaccio” e quello di Domenico già sul tavolo: cosa è successo in sala operatoria

LUTTO CITTADINO A NOLA

“In un giorno dolorosissimo per la nostra comunità, ho disposto la proclamazione del lutto cittadino per mercoledì 4 marzo 2026, in occasione delle esequie del piccolo Domenico Caliendo”. Lo scrive sui social il sindaco di Nola (Napoli), Andrea Ruggiero.

“Nola – prosegue il primo cittadino – si stringe a mamma Patrizia e papà Antonio ed a tutta la famiglia, colpiti da una tragedia che ha scosso nel profondo l’intera città e non solo. Non esistono parole capaci di colmare un vuoto così grande, ma esiste il silenzio rispettoso di una comunità unita, capace di farsi abbraccio e conforto”.

IL SINDACO INVITA I CITTADINI A PARTECIPARE “CON COMPOSTEZZA E PROFONDO RISPETTO”

Ruggiero invita “tutti i cittadini a partecipare con compostezza, ritegno e profondo rispetto, condividendo il dolore della famiglia in un clima di raccoglimento e silenziosa solidarietà. In momenti come questo, il senso di comunità deve prevalere su tutto, nel rispetto di una sofferenza che merita discrezione e serietà. L’accesso al Duomo sarà regolato dalla polizia municipale e dai volontari della protezione civile, ai quali va il mio ringraziamento per il prezioso servizio. Chiedo a tutti la massima collaborazione affinché ogni fase della giornata possa svolgersi in modo ordinato e dignitoso, nel segno di un cordoglio comune e sincero. Nola si ferma. Nola si raccoglie per abbracciare Domenico e la sua famiglia”.

ALL’OSPEDALE MONALDI UNA MESSA IN CONTEMPORANEA A FUNERALI DOMENICO

Domani alle 15, in contemporanea con i funerali di Domenico Caliendo a Nola, sarà celebrata una messa all’ospedale Monaldi. Lo comunica l’Azienda ospedaliera dei Colli.

“Con questo momento di raccoglimento e preghiera, l’intera comunità dell’Azienda ospedaliera dei Colli – si legge – desidera stringersi con rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, condividendo un lutto che ha profondamente colpito operatori sanitari, professionisti e personale tutto. La scelta di celebrare la funzione nello stesso orario delle esequie nasce dalla volontà di essere vicini alla famiglia nella preghiera. L’iniziativa vuole anche lanciare un segnale di unità e responsabilità: nel rispetto del dolore dei familiari e della comunità, l’Azienda rinnova la fiducia nel lavoro degli organi competenti e ribadisce l’auspicio che si possa fare piena e tempestiva chiarezza su quanto accaduto”.

(photo credit: Francesco Emilio Borrelli/FB)