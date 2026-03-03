Iran, bombardata l’Assemblea degli Esperti a Qom: è giallo sulla presenza degli 88 giuristi al voto per la nuova guida suprema

di Vincenzo Giardina e Redazione

ROMA – Un edificio utilizzato dall’Assemblea degli esperti, l’organismo incaricato di eleggere la guida suprema dell’Iran, è stato preso di mira oggi in un “raid israeliano”. A riferirlo sono stati media di Teheran e di Tel Aviv.

LA VERSIONE DELL’IRAN

Secondo l’emittente iraniana Press Tv, l’episodio si è verificato nella città di Qom. L’agenzia di stampa Mehr ha riferito che l’edificio bombardato era però una vecchia struttura ausiliaria non utilizzata per riunioni ufficiali.

LE PRIME DICHIARAZIONI DI ISRAELE

Un funzionario israeliano ha invece detto all’emittente Kan che il raid è avvenuto mentre gli esperti “si stavano riunendo per scegliere la nuova guida suprema”, vale a dire il successore dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso sabato in un raid a Teheran. Al momento non si ha notizia di vittime.

LA CORREZIONE DI CHANNEL 12

Successivamente l’emittente israeliana Channel 12, citata da the Times of Israel, riferisce invece che l‘intero organo ecclesiastico di 88 membri, responsabile della nomina della prossima Guida Suprema dell’Iran, non era presente al momento dell’attacco all’edificio. Secondo il resoconto dei media di Tel Aviv ogni giurista ha votato separatamente e che solo un gruppo limitato di persone, quelle responsabili dello scrutinio, erano nell’edificio al momento dell’attacco.

L’Assemblea degli esperti, Majlis-e Khobregan, è un organismo costituzionale composto da 88 giuristi islamici.

(PHOTO CREDIT: screenshot video civili su X)