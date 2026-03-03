Calcio, la Juventus punta su un freestyler internazionale per le strategie digitali

ROMA – Nel panorama sempre più ibrido tra calcio professionistico e creator economy, il profilo di Radheya Marca sta emergendo come uno dei più rilevanti per impatto digitale e proiezione internazionale. Freestyler e influencer con 2,1 milioni di follower su TikTok e quasi un milione su Instagram, Radheya è stato inserito al 14esimo posto nella Top 30 UK Football Influencers di FeedSpot, dato che lo colloca tra i volti più influenti del calcio digitale nel Regno Unito. Il suo percorso intreccia street culture e competizioni di respiro globale. Ha rappresentato l’Inghilterra nel torneo 3v3 Ronaldinho Street Team, ha giocato con Five FC alla Kings League e ha partecipato alla tappa finale del GOAT Tour, dove è stato celebrato da Lionel Messi. Un curriculum che unisce spettacolo, tecnica individuale e visibilità internazionale.

I NUMERI DELLA COLLABORAZIONE CON L’ACCOUNT INSTAGRAM DELLA JUVE

Il 18 novembre 2025 ha segnato un passaggio significativo nel suo percorso: la collaborazione con l’account Instagram ufficiale della Juventus. Il contenuto pubblicato ha registrato 2.597.998 visualizzazioni e 60.036 interazioni, un risultato che evidenzia l’impatto dell’operazione in termini di reach e coinvolgimento. I dati assumono rilievo nel contesto attuale, in cui l’attenzione delle nuove generazioni si concentra sempre più su TikTok e sui formati brevi. L’integrazione tra un club storico e un creator radicato nella cultura dello street football rappresenta un esempio concreto di come le società sportive stiano ridefinendo le proprie strategie digitali.

UN MODELLO DI AMBASSADOR OLTRE LA SEMPLICE TESTIMONIANZA PUBBLICITARIA

Per la Juventus, iniziative di questo tipo si inseriscono in una più ampia strategia di rafforzamento del posizionamento globale e di dialogo con fasce di pubblico più giovani. I quasi 2,6 milioni di visualizzazioni ottenuti dimostrano come il linguaggio del freestyle e dei creator possa ampliare la fanbase internazionale e contribuire alla costruzione di un’identità digitale contemporanea. Il caso Radheya Marca riflette un modello di ambassador che va oltre la semplice testimonianza pubblicitaria. Il creator diventa veicolo culturale e punto di connessione tra street football e calcio professionistico, in un ecosistema in cui l’engagement online è ormai parte integrante delle dinamiche sportive. I numeri, in questo scenario, offrono una chiave di lettura chiara dell’evoluzione in atto.