Comune Nemi: “Rappresenteremo il Lazio a ‘Il Borgo dei Borghi'”

ROMA – “Il Comune di Nemi annuncia con orgoglio la propria partecipazione alla tredicesima edizione de Il Borgo dei Borghi, il concorso nazionale che celebra e valorizza i borghi più belli e identitari d’Italia. Nemi sarà il Comune che rappresenterà il Lazio in questa prestigiosa competizione televisiva, offrendo all’intera regione un’importante occasione di visibilità a livello nazionale. Il borgo è stato presente domenica 1 marzo alle ore 16.45 su Rai 3, all’interno della trasmissione ‘Kilimangiaro‘, che nelle scorse settimane ha ospitato i servizi dedicati ai venti borghi italiani in gara”. È quanto si legge in una nota del Comune di Nemi.

PER PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE È NECESSARIO ESSERE REGISTRATI ALLA PIATTAFORMA RAIPLAY

“Le votazioni si apriranno ufficialmente domenica 1 marzo alle ore 19 sul sito www.rai.it/borgodeiborghi e resteranno attive fino alle ore 23.59 di domenica 22 marzo. Il risultato finale sarà proclamato nel corso della prima serata speciale de ‘Il Borgo dei Borghi’, in onda su Rai 3 domenica 5 aprile. Per partecipare alla votazione è necessario essere registrati alla piattaforma RaiPlay. Gli utenti già in possesso delle credenziali potranno accedere direttamente ed esprimere la propria preferenza; coloro che non risultano ancora registrati dovranno creare gratuitamente un account personale. Si raccomanda di procedere con la registrazione con anticipo, considerato il prevedibile e consistente flusso di accessi nei giorni di apertura delle votazioni. Ogni utente potrà esprimere un voto al giorno, fino a un massimo di cinque voti complessivi per l’intera durata della manifestazione, sempre a favore di un solo borgo. Il voto è gratuito”, prosegue il comunicato.

“Un’opportunità per Nemi e per l’intera Regione Lazio. La partecipazione di Nemi a ‘Il Borgo dei Borghi’ rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della comunità, rafforzando l’identità del territorio e il senso di appartenenza regionale. La vittoria dipenderà esclusivamente dal sostegno del pubblico: per questo motivo l’Amministrazione comunale invita cittadini, associazioni, realtà economiche e tutti gli amanti del territorio a mobilitarsi e a sostenere Nemi, unico Comune del Lazio in gara“, si legge ancora.

BERTUCCI: “ORGOGLIO PER TUTTA LA NOSTRA COMUNITÀ”

Il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, dichiara: “La partecipazione di Nemi a questa importante trasmissione nazionale rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Essere il borgo che rappresenta il Lazio significa portare in tutta Italia la nostra storia, le nostre tradizioni e le nostre eccellenze. Chiedo a tutti i cittadini, ai tanti amici di Nemi e a chi ama il nostro territorio di sostenerci con convinzione: bastano pochi minuti per registrarsi su RaiPlay e votare. Insieme possiamo raggiungere un traguardo che darebbe ulteriore prestigio alla nostra città e all’intera regione”. E infine: “Un risultato positivo- conclude il comunicato- costituirebbe un riconoscimento di grande valore per Nemi e per il Lazio, contribuendo a consolidare l’attrattività turistica e l’immagine del territorio a livello nazionale”.