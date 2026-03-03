martedì 3 Marzo 2026

Da domani a Roma il 7° congresso della Società italiana di rinologia

ROMA – Dal 4 al 6 marzo Roma ospiterà il 7° Congresso della Società Italiana di Rinologia (Sir), in programma in contemporanea con il XV International Symposium on Rhinosinusitis and Nasal Polyposis. L’appuntamento riunirà nella Capitale specialisti italiani e internazionali per un confronto scientifico su rinosinusite, poliposi nasale e disturbi ostruttivi respiratori del sonno. Sarà Andrea Marzetti a guidare il 7° Congresso Sir, mentre il XV International Symposium on Rhinosinusitis and Nasal Polyposis sarà sotto la presidenza di Gianluca Bellocchi. L’iniziativa porterà nella Capitale i principali esperti del settore, chiamati a fare il punto sulle più recenti evidenze cliniche e scientifiche in ambito rinologico. La formula congiunta consentirà l’integrazione dei contributi scientifici e un confronto multidisciplinare. Il programma prevede aggiornamenti sulle più recenti evidenze relative a rinosinusite e poliposi nasale, con approfondimenti su innovazione terapeutica, medicina di precisione, tecniche chirurgiche avanzate e gestione integrata del paziente.

Nel calendario dei lavori è prevista anche un’edizione straordinaria di Eurosas, denominata ‘Limited edition’, evento satellite interamente dedicato ai disturbi ostruttivi respiratori del sonno. La sessione vedrà la partecipazione di specialisti italiani ed europei impegnati nello studio e nella gestione di queste patologie. Con questa edizione, la Società Italiana di Rinologia riunirà a Roma la comunità scientifica di riferimento per la disciplina, con l’obiettivo di favorire l’aggiornamento professionale e il confronto sulle prospettive di ricerca e innovazione clinica. Ulteriori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.sir2026.com.

