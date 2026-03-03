martedì 3 Marzo 2026

La guerra in Iran al ritmo di Macarena: l’indecente video della Casa Bianca

Bombe, missili, esplosioni. E quella colonna sonora. La guerra, per l'amministrazione Trump, è un terribile dramedy

Data pubblicazione: 3-3-2026 ore 15:36Ultimo aggiornamento: 3-3-2026 ore 15:40

ROMA – Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena, ay!. E mentre tutti balliamo manco fosse il 1993 (ay!), il cacciabombardiere bombarda, il mirino inquadra, la portaerei sgancia missili. Nella visione comunicativa della Casa Bianca la guerra nel 2026 è questa cosa qui: un dramedy, una distopia coniugata al presente indecente.

Questo è uno dei video che sui suoi canali social ufficiali l’amministrazione Trump pubblica per glorificare l’operazione Epic Fury sull’Iran. La colonna sonora detta da sola il messaggio implicito. Que darle alegría y cosa buena. ay!, ovviamente.

