In Iran attaccato (e danneggiato) un palazzo Unesco, il video

ROMA – Vetrate rotte, porte danneggiate, calcinacci a terra: nei bombardamenti di Teheran è stato colpito anche uno storico palazzo patrimonio dell’Unesco: si tratta di Palazzo Golestan, che ha subito gravi danni dopo gli attacchi israelo-americani contro l’Iran. Il video del palazzo danneggiato è diventato virale sui social.

Sui social, il governo iraniano fa sapere che il ministro dei Beni culturali Seyed Reza Salehi Amiri ha visitato il sito, mentre i funzionari valutavano l’impatto su questo monumento storico. Alla luce della guerra in corso e dell’escalation in atto, l’Unesco ha espresso “preoccupazione” per la tutela dei siti storici in tutto il Medio Oriente.