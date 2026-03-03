In Iran attaccato (e danneggiato) un palazzo Unesco, il video

ROMA – Vetrate rotte, porte danneggiate, calcinacci a terra: nei bombardamenti di Teheran è stato colpito anche uno storico palazzo patrimonio dell’Unesco: si tratta di Palazzo Golestan, che ha subito gravi danni dopo gli attacchi israelo-americani contro l’Iran. Il video del palazzo danneggiato è diventato virale sui social.
Sui social, il governo iraniano fa sapere che il ministro dei Beni culturali Seyed Reza Salehi Amiri ha visitato il sito, mentre i funzionari valutavano l’impatto su questo monumento storico. Alla luce della guerra in corso e dell’escalation in atto, l’Unesco ha espresso “preoccupazione” per la tutela dei siti storici in tutto il Medio Oriente.
Damage to UNESCO-listed Golestan Palace has been reported following recent U.S. and Zionist regime attacks. Cultural Heritage Minister Seyed Reza Salehi Amiri visited the site, as officials assessed the impact on this historic landmark.#iran https://t.co/OdBZ0bXcHc pic.twitter.com/hFOdvSufxz— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) March 2, 2026