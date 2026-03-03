America’s Cup, a Bagnoli quartiere blindato per il Consiglio comunale. I comitati: “Impedita la partecipazione”

NAPOLI – Si presenta blindato il quartiere di Bagnoli in vista del Consiglio comunale monotematico in programma oggi alle 16. Camionette della polizia e transenne all’esterno della sede della X Municipalità, che ospiterà i lavori d’aula, e in tutta via Acate, dove, fino alle 20 di oggi, è in vigore un particolare dispositivo di traffico che include anche via Caio Asinio Pollione e via Cicerone. Un maxischermo, dove sarà trasmessa la diretta streaming della seduta, è stato installato in viale Campi Flegrei. Obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire la partecipazione dei cittadini, ma i comitati aderenti alla rete No America’s Cup denunciano: “Sono ammessi al Consiglio solo tre esponenti per ogni associazione”.

Il Consiglio monotematico è dedicato alla rigenerazione di Bagnoli e ai lavori in corso nel quartiere per la manifestazione velica in programma nel 2027. Prevista anche una relazione del sindaco di Napoli e commissario di governo Gaetano Manfredi, che di recente ha ribadito come i lavori non si fermeranno. Era proprio questa, invece, la richiesta principale dei comitati, che per la giornata di oggi hanno convocato la mobilitazione “Bagnoli sciopera. Napoli sciopera”. Gli attivisti della rete No America’s Cup, che sono ora riuniti nell’accesso all’area pedonale di viale Campi Flegrei esponendo dei cartoni con la scritta “No America’s pacco”, spiegano: “Chiamano questa “partecipazione” quando è la solita politica dei salotti chiusi e della persecuzione degli interessi privati. Mostreremo tutto il nostro sdegno per la vergogna in atto e per rimarcare quanto vogliamo: una vera bonifica e il futuro di Bagnoli fatto di salute, spiaggia, bosco e lavoro stabile e sicuro”.