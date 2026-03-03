Sostanze letali per uccidere gli anziani in ambulanza: le ipotesi nell’assurda storia di Forlì

ROMA – L’accusa è di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso: gli inquirenti pensano quindi all’utilizzo di sostanze letali, un avvelenamento forse, commesso più volte in serie. La vicenda, terribile ai limiti dell’incredibile, è quella che riguarda cinque decessi di anziani, avvenuti dal febbraio 2025 a oggi, per cui i sospetti si sono concentrati su un 27enne che faceva l’autista delle ambulanze per la Croce rossa di Forlimpopoli-Bertinoro. Gli anziani sono tutti morti durante il tragitto: venivano spostati da case di cura all’ospedale e, ogni volta, morivano. Alla guida c’era sempre lo stesso operatore, il 27enne che ora è stato sospeso dal servizio ma respinge ogni addebito. La Procura, che lo ha iscritto nel registro degli indagati, sospetta che l’uomo abbia utilizzato delle sostanze letali. E ci sarebbero accertamenti su ulteriori casi, oltre ai cinque decessi di cui si è già scritto.

Stando a quanto riporta TgCom24, è stata fatta l’autopsia su una donna anziana deceduta a novembre. E potrebbero nel frattempo essere state installate delle telecamere sui mezzi guidati dall’uomo, a carico del quale erano partite segnalazioni da parte di colleghi: che abbiano registrato cosa è accaduto? La Procura procede nell’inchiesta con grande riservatezza: gli accertamenti vengono svolti dai Carabinieri del nucleo operativo e del Nas.

