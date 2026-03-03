Barriere architettoniche e diritto alla mobilità: il nodo dell’accessibilità nelle abitazioni

ROMA – Quando si parla di barriere architettoniche si fa riferimento a tutti quegli ostacoli che impediscono la piena accessibilità degli edifici e la completa mobilità all’interno degli stessi per qualsiasi persona.

Si tratta, nello specifico, di singoli gradini così come di intere rampe di scale, ma anche di vani e porte strette. La presenza delle barriere architettoniche è comune tanto negli spazi pubblici quanto all’interno delle case, a fronte di un’alta incidenza di immobili progettati con criteri oggi superati.

A confermarlo è il Corriere della Sera, secondo il “quale due terzi delle abitazioni hanno almeno 45 anni.”

Le barriere architettoniche rappresentano un problema reale dal momento che, stando a quanto riportato dall’ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili a essere penalizzate sarebbero molti soggetti con disabilità motorie, uditive o visive.

Per le famiglie è perciò fondamentale procedere a una riqualificazione degli edifici, agendo in chiave preventiva e prima che diventi urgente. Vediamo come.

Montascale: il dispositivo che rende le abitazioni più accessibili

Uno dei dispositivi più pratici e funzionali nella lotta alle barriere architettoniche è certamente il montascale, il quale risulta efficace per il superamento di gradini, scale e dislivelli.

Il meccanismo è di per sé piuttosto semplice, pur presentando delle variazioni a seconda dello specifico modello. Il montascale – che è anche noto come servoscala – viene infatti realizzato in due tipologie principali:

montascale a poltroncina : questo dispositivo è dotato di una seduta che viene agganciata a un binario fissato in prossimità della scala. La persona non deve far altro che sedersi per essere trasportata da un livello all’altro. Questa versione di servoscala è più indicata per gli anziani o per le persone che presentano problematiche di mobilità che vanno da lievi a moderate;

: questo dispositivo è dotato di una seduta che viene agganciata a un binario fissato in prossimità della scala. La persona non deve far altro che sedersi per essere trasportata da un livello all’altro. Questa versione di servoscala è più indicata per gli anziani o per le persone che presentano problematiche di mobilità che vanno da lievi a moderate; montascale piattaforma: conosciuto altresì come montascale per disabili, presenta una pedana in grado di ospitare una carrozzina, la quale è oggetto di sollevamento, permettendo di superare il dislivello. Questa versione di servoscala si rende necessaria per tutte le persone che si muovono con il supporto di una sedia a rotelle.

Una valida alternativa all’ascensore

Come si può vedere, il montascale è un dispositivo efficace in diverse situazioni e in particolare nelle abitazioni prive di ascensore, rispetto al quale, oltre a presentare un costo più ridotto, può essere predisposto in contesti dove lo spazio è contenuto.

Pertanto, si rivela essenziale approntare una progettazione su misura che tenga conto tanto delle possibili difficoltà che incontra la persona, quanto delle caratteristiche dell’immobile.

Appare perciò imprescindibile rivolgersi a un’azienda attiva nel territorio, in grado di supportare dal punto di vista burocratico, così da poter accedere ai sostegni sia regionali che nazionali di volta in volta disponibili, alla luce della specifica situazione.

Non solo montascale: altri strumenti per rendere le abitazioni più accessibili

L’accessibilità degli edifici, sia pubblici che privati, in Italia è considerata un diritto, in linea con la Convenzione ONU stipulata a favore delle persone con disabilità.

Diversi i provvedimenti emanati a livello legislativo nel quadro nazionale e locale, che rendono quello delle barriere architettoniche un tema ad alta complessità.

Oltre al montascale, altri strumenti efficaci per il loro superamento sono ascensori e rampe, a cui vanno aggiunte pavimentazioni antiscivolo e soluzioni di supporto tattile per i non vedenti.

Gli strumenti per una riqualificazione delle abitazioni non mancano, quindi. È però necessario capire di volta in volta come è meglio muoversi: un confronto con professionisti qualificati è il primo passo.