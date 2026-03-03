Oltre STEM: perché senza SCALE non capiamo più il mondo

A cura di Carlo Maria Medaglia

ROMA – Negli ultimi anni l’acronimo STEM è diventato una sorta di formula magica. Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica vengono presentate come il cuore pulsante dell’innovazione, la chiave per la competitività economica, la risposta naturale a ogni grande sfida del nostro tempo. Politiche pubbliche, investimenti industriali, riforme dei sistemi educativi sembrano convergere su un’idea semplice: rafforzare le competenze STEM significa preparare il futuro.

Questa narrazione ha solide basi. Le discipline tecnico-scientifiche hanno prodotto progressi straordinari, ampliando in modo radicale le capacità umane di calcolo, previsione, progettazione e controllo. Mai come oggi siamo stati in grado di simulare fenomeni complessi, di costruire infrastrutture globali, di intervenire su sistemi naturali e artificiali con un livello di precisione impensabile solo pochi decenni fa.

Eppure, proprio mentre la nostra potenza tecnica cresce, si fa sempre più evidente una frattura. I problemi più rilevanti del presente non sembrano diventare più semplici, né più governabili. Al contrario, aumentano la sensazione di disorientamento, la polarizzazione sociale, la difficoltà di trasformare conoscenza in decisione condivisa. Sappiamo sempre di più, ma comprendiamo sempre meno.

Questa frattura non è un fallimento delle STEM. È il segnale che la sola competenza tecnica non basta più. La capacità di spiegare un fenomeno non coincide automaticamente con la capacità di orientare l’azione collettiva. La disponibilità di dati non garantisce la costruzione di consenso. La possibilità di progettare soluzioni non assicura che esse vengano accettate, comprese o utilizzate.

È in questo spazio che emerge la necessità di un paradigma complementare: SCALE.

SCALE non nasce come alternativa ideologica a STEM, né come rivendicazione nostalgica delle discipline umanistiche. Nasce da una constatazione empirica: i grandi problemi contemporanei sono simultaneamente tecnici, sociali, economici, giuridici, culturali e simbolici. Trattarli come se fossero problemi puramente tecnici significa semplificarli fino a renderli irriconoscibili.

SCALE è l’acronimo di Social Sciences, Communication Studies, Arts, Law, Economics. Ambiti che non si limitano a studiare come funzionano i sistemi, ma si interrogano su come gli esseri umani vivono dentro quei sistemi, su come attribuiscono significato alle scelte, su come costruiscono regole, narrazioni, istituzioni e rapporti di potere.

La differenza tra STEM e SCALE non riguarda tanto gli oggetti di studio, quanto il tipo di conoscenza che producono. Le discipline STEM operano per riduzione e astrazione: isolano variabili, controllano il contesto, cercano relazioni stabili e replicabili. È un approccio potentissimo, che funziona al meglio quando il sistema può essere trattato come chiuso o controllabile.

Le discipline SCALE, al contrario, partono dall’assunto che il contesto non sia un disturbo, ma una componente essenziale del fenomeno. Un comportamento sociale non può essere compreso senza considerare il quadro culturale in cui emerge. Una decisione economica non è mai puramente razionale, ma intrecciata a incentivi, aspettative e asimmetrie informative. Una norma giuridica non è solo un testo, ma una pratica che vive nell’interpretazione e nell’applicazione.

Questa differenza diventa cruciale quando si osservano le grandi crisi del nostro tempo. Il cambiamento climatico, ad esempio, non è più una questione di incertezza scientifica. I modelli sono robusti, le evidenze consolidate. Eppure l’azione collettiva resta frammentaria e insufficiente. Il limite non è nella capacità di misurare il problema, ma nella difficoltà di affrontarne le implicazioni sociali, economiche e politiche. È una questione pienamente SCALE.

Lo stesso vale per la trasformazione digitale. Le tecnologie esistono, funzionano, sono spesso mature. Ma la loro diffusione incontra resistenze culturali, problemi di fiducia, vincoli normativi, timori legati alla redistribuzione del potere. L’innovazione fallisce raramente per mancanza di codice. Fallisce perché ignora il modo in cui le persone e le istituzioni reagiscono al cambiamento.

Senza SCALE, la complessità non viene ridotta. Viene semplicemente compressa, fino a esplodere sotto forma di conflitto, rigetto o disillusione. I dati si accumulano, ma non orientano. I modelli diventano sempre più sofisticati, ma sempre meno comprensibili. La conoscenza cresce, ma perde la capacità di guidare l’azione.

È qui che SCALE mostra il suo valore più profondo: non come insieme di discipline “di contorno”, ma come infrastruttura della comprensione. Ciò che permette di trasformare l’informazione in senso, la spiegazione in decisione, la potenza tecnica in responsabilità.

Un equivoco frequente nel dibattito pubblico è associare le discipline SCALE a una conoscenza “meno rigorosa”, utile forse per arricchire il discorso, ma non decisiva nei processi reali di decisione. In realtà, la distinzione non è tra rigore e approssimazione, ma tra spiegare e comprendere. Le discipline STEM eccellono nella spiegazione: individuano cause, costruiscono modelli, formulano previsioni. Le discipline SCALE lavorano sulla comprensione: ricostruiscono significati, analizzano contesti, interpretano comportamenti, mettono in relazione fatti e valori.

Comprendere non significa rinunciare alla precisione. Significa accettare che, nei sistemi umani e sociali, la precisione non può essere disgiunta dal senso. Un modello può essere matematicamente impeccabile e socialmente inefficace. Un indicatore può essere accurato e al tempo stesso fuorviante. Un algoritmo può funzionare esattamente come previsto e produrre effetti indesiderati. Senza strumenti interpretativi adeguati, la conoscenza tecnica rischia di diventare autoreferenziale.

Questo limite emerge con particolare chiarezza quando si osservano i fallimenti dell’innovazione. Numerosi progetti tecnologici, perfetti dal punto di vista ingegneristico, non riescono a produrre valore perché non vengono adottati, compresi o accettati. Sistemi informativi che restano inutilizzati, piattaforme digitali che non scalano, soluzioni data-driven che non entrano nei processi decisionali. In questi casi, la tecnologia funziona, ma non “attecchisce”. Il problema non è tecnico, è culturale, organizzativo, normativo. È SCALE.

Le discipline SCALE forniscono gli strumenti per leggere questi attriti come segnali, non come anomalie. La sociologia aiuta a comprendere le dinamiche di potere e di resistenza al cambiamento. L’economia mostra come incentivi e asimmetrie influenzino i comportamenti reali. Il diritto chiarisce come le regole formali e informali condizionino l’azione. La comunicazione analizza il ruolo delle narrazioni nella costruzione del consenso o del rifiuto. Le arti, nel loro senso più ampio, permettono di rappresentare la complessità e di immaginare alternative.

In questo senso, SCALE non è un’aggiunta “umanistica” a un mondo tecnico già completo. È ciò che rende possibile l’incontro tra conoscenza e decisione. È la dimensione che consente di tradurre la potenza del calcolo in scelte condivise, sostenibili e legittime. Senza questa traduzione, la competenza tecnica rischia di produrre soluzioni formalmente corrette ma politicamente impraticabili e socialmente instabili.

Un altro aspetto cruciale riguarda il ruolo del contesto. Le discipline STEM tendono a cercare leggi valide indipendentemente dalle condizioni specifiche. Le discipline SCALE, al contrario, mostrano che il contesto non è un dettaglio, ma la sostanza stessa del fenomeno. Una politica pubblica che funziona in un paese può fallire in un altro. Una tecnologia adottata con successo in un settore può essere respinta in un altro. Ignorare queste differenze significa confondere l’universalità del metodo con l’universalità degli effetti.

Questa consapevolezza è particolarmente importante in un mondo globalizzato, dove soluzioni progettate in un contesto vengono esportate rapidamente altrove. SCALE aiuta a porre domande che spesso restano implicite: per chi funziona questa soluzione? A quali condizioni? Con quali effetti collaterali? Chi ne trae beneficio e chi ne sopporta i costi? Senza queste domande, la complessità viene ridotta a una variabile fastidiosa, invece che riconosciuta come dato strutturale.

SCALE può essere letto anche come una metafora del modo in cui conosciamo. “Scalare” significa attraversare gradini successivi di comprensione, passando dal dato al significato, dal modello all’esperienza, dalla previsione alla responsabilità. Ogni gradino è necessario. Saltarne uno non accelera il percorso, lo rende instabile.

STEM ci dice cosa è possibile fare. SCALE ci aiuta a capire se ha senso farlo, come, quando e con quali conseguenze. In un’epoca in cui la complessità è diventata la norma, questa distinzione è decisiva. Senza SCALE, il mondo non diventa più semplice. Diventa solo più opaco, più conflittuale, più difficile da governare.

Integrare SCALE e STEM non significa diluire l’eccellenza tecnica, ma rafforzarla. Significa riconoscere che la conoscenza, per essere davvero tale, deve orientare l’azione. E per orientare l’azione, deve comprendere gli esseri umani tanto quanto i sistemi che essi costruiscono.