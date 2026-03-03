Iran, Tajani: “Pronti nuovi voli di rientro dal Medio Oriente” e avverte: “Attenti alle truffe sui biglietti”

ROMA – “Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. Per rispondere all’emergenza in corso, stiamo facilitando, insieme alle Ambasciate italiane nella regione e in collaborazione con le Autorità locali, alcuni voli di rientro dei connazionali dalla regione del Medio Oriente”. Lo afferma, in una nota trasmessa dalla Farnesina, il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Per oggi, spiega la Farnesina, sono previsti: due voli commerciali speciali da Mascate (Oman) verso Roma Fiumicino, per un totale di circa 300 persone. Un volo da Abu Dhabi diretto a Milano con a bordo circa 200 persone, tra cui gli studenti, in larga parte minorenni, della World Students’ Connection presenti a Dubai. Il gruppo si trova già presso l’aeroporto di Abu Dhabi ed è assistito dal personale dell’Ambasciata a Abu Dhabi e del Consolato Generale a Dubai. Altri due voli Etihad da Abu Dhabi per l’Italia, uno alle ore 14:20 per Milano e l’altro alle ore 14:40 per Roma. I voli sono destinati a riproteggere i passeggeri che non erano potuti partire prima con la compagnia. Per domani 4 marzo è già stato programmato un ulteriore volo da Mascate (Oman). È stato approntato un meccanismo di trasferimento via autobus dagli Emirati Arabi Uniti all’Oman: i primi spostamenti sono già in corso.

Le istruzioni per i trasferimenti sono inviati a chi si trova negli Emirati ed è registrato sulla app “Viaggiare Sicuri” o sul sito www.dovesiamonelmondo.it . Un analogo sistema è in corso di predisposizione da Kuwait, Bahrein e Qatar verso l’Arabia Saudita. La Farnesina rinnova l’invito a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e a registrarsi sull’App Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it per ogni aggiornamento, che sarà comunicato attraverso questi canali istituzionali.

TAJANI: PER RIENTRO IN ITALIA ATTENTI A TRUFFE BIGLIETTI

“Tutte le nostre ambasciate e i nostri consolati sono pienamente operativi, come è pienamente operativa la task force alla Farnesina dove ci sono 50 persone che lavorano incessantemente per dare risposte e indicazioni agli italiani. Quello che facciamo è: rivolgetevi soltanto ai canali ufficiali, rivolgetevi alla Farnesina per avere indicazioni. Attenzione perché ci sono anche bagarini e finte notizie di vendita di biglietti, ci sono anche molte truffe in giro. Per questo abbiamo mandato questa task force con due carabinieri e due finanzieri del reparto del Ministero degli Esteri”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

TAJANI: NELL’AREA DEL GOLFO CI SONO 70 MILA ITALIANI

“Anche negli ultimi attacchi non ci sono italiani coinvolti. Quindi le cose, pur nell’attenzione che c’è nell’area, per quanto riguarda i nostri connazionali posso dire che vanno nella direzione giusta, cioè sono al sicuro e stiamo cercando di far rimpatriare il maggior numero possibile. Tenendo presente che solo nell’area del Golfo ci sono 70.000 italiani, quindi c’è una città intera di fatto. Più ci sono tutti quelli, migliaia, alle Maldive, Seychelles, Thailandia, India, Sri Lanka. C’è una situazione di blocco dei voli e stiamo cercando di trovare soluzioni”, ha spiegato il vicepremier Tajani.

TAJANI: ALLARGAMENTO CONFLITTO PREOCCUPA TUTTI

“L’allargamento del conflitto preoccupa tutti. Stiamo valutando anche i rischi terrorismo, tutto ciò che si può fare lo stiamo facendo. Stiamo lavorando 24 ore su 24: il Presidente del Consiglio, il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Energia, il Ministero degli Esteri. Ringrazio tutti i servitori dello Stato che sono pienamente operativi per sostenere i nostri cittadini all’estero e garantire la sicurezza dei nostri cittadini in Italia”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.