martedì 3 Marzo 2026

Kuwait, i militari locali lasciano la base. Stamattina caduto missile vicino

Stamattina un missile è caduto poco distante dalla base di Ali Al Salem: i militari italiani si erano chiusi all'interno del bunker

di Silvia Mari De SantisData pubblicazione: 3-3-2026 ore 10:52Ultimo aggiornamento: 3-3-2026 ore 11:06

ROMA – A quanto apprende la Dire da fonti locali i militari kuwaitiani, notizia di ieri sera, starebbero abbandonando la base di Ali Al Salem in Kuwait. Questa mattina intorno alle 8 i militari italiani usciti dai bunker, giusto il tempo per lavarsi, all’udire di un sibilo sono ritornati immediatamente nel bunker per mettersi al riparo, poco dopo un missile è caduto nelle vicinanze.

LEGGI ANCHE: VIDEO| In Kuwait precipita un aereo caccia Usa: abbattuto dall’Iran o vittima del fuoco amico? È giallo
LEGGI ANCHE: Kuwait, i militari italiani hanno perso tutto

Leggi anche

Zelensky: “La guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà, ma Putin ne esce più debole”

di Redazione

VIDEO | Iran, in migliaia ai funerali delle vittime del raid sulla scuola di Minab

di Vincenzo Giardina

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»