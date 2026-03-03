Kuwait, i militari locali lasciano la base. Stamattina caduto missile vicino

ROMA – A quanto apprende la Dire da fonti locali i militari kuwaitiani, notizia di ieri sera, starebbero abbandonando la base di Ali Al Salem in Kuwait. Questa mattina intorno alle 8 i militari italiani usciti dai bunker, giusto il tempo per lavarsi, all’udire di un sibilo sono ritornati immediatamente nel bunker per mettersi al riparo, poco dopo un missile è caduto nelle vicinanze.

