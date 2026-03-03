Indian Wells, Sinner verso un quarto con Shelton

ROMA – È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells, il primo della stagione, in programma all’Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Jannik Sinner occupa l’ultimo quarto di tabellone: con lui anche Ben Shelton, suo possibile avversario nei quarti, e Jakub Mensik che l’ha sconfitto a Doha. L’azzurro debutterà al secondo turno contro l’australiano James Duckworth o un qualificato. Al terzo turno potrebbe incontrare Tomas Martin Etcheverry, Denis Shapovalov o Stefanos Tsitsipas, prima di un ottavo contro Karen Khachanov o Tommy Paul. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono inseriti nel primo quarto, quello di Carlos Alcaraz e Alex De Minaur. Darderi esordirà contro il vincitore di una sfida tra qualificati, direttamente al secondo turno, Arnaldi giocherà contro un qualificato con l’obiettivo di sfidare al secondo turno il britannico Cameron Norrie. Tutti gli altri italiani ammessi direttamente in tabellone, sono inseriti nella parte bassa.

Lorenzo Musetti è nel terzo quarto, con Alexander Zverev. In questo spicchio anche Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. Musetti debutta contro l’ungherese Marton Fucsovics o un qualificato. Cobolli è nell’ottavo di Zverev. Il suo percorso inizierà al secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier o il serbo Miomir Kecmanovic. Bellucci debutta in main draw a Indian Wells dopo due infruttuosi tentativi di superare le qualificazioni nel 2023 e nel 2025. Al primo turno sfida il canadese Gabriel Diallo. Berrettini giocherà al primo turno contro il mancino francese Adrian Mannarino.