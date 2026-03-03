martedì 3 Marzo 2026

Picchiata da suo fratello con una mazza da baseball, arrestato 41enne a Napoli

Un uomo di 41 anni, tossicodipendente, è stato arrestato a Napoli per maltrattamenti: è emerso un quadro di violenze che andava avanti da anni

Data pubblicazione: 3-3-2026 ore 10:34Ultimo aggiornamento: 3-3-2026 ore 10:39

NAPOLI – Giugliano in Campania (Napoli) i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. I militari intervengono in un appartamento per la segnalazione di una lite in famiglia. In casa una donna di 51 anni. La signora è stata aggredita dal proprio fratello. Botte, calci e aggressioni con una mazza da baseball.

I militari si mettono alla ricerca dell’uomo che viene rintracciato e bloccato o poco dopo nei pressi dell’abitazione. Si ritorna in casa per la perquisizione e lì i carabinieri trovano la mazza da baseball, una pistola revolver calibro 38 risultata rubata in Francia e un giubbotto antiproiettile. Era tutto nascosto sotto il materasso nella camera da letto del 41enne. La donna ha raccontato di essere vittima da anni dei maltrattamenti da parte del fratello che quotidianamente picchiava e aggrediva lei e la loro madre di 73 anni. L’uomo, tossicodipendente, quotidianamente pretendeva denaro per la droga. L’arrestato è stato trasferito in carcere. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

