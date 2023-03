Daniele Silvestri a maggio torna in tour nei teatri

ROMA – Daniele Silvestri qualche mese fa aveva fatto una scommessa: trasformare il teatro in uno studio di registrazione e portarlo in giro per l’Italia, proporre sul palco brani inediti e ancora in fase di scrittura, inventarne altri dal vivo, creandoli dal nulla, mettendo in musica nuovi racconti lì, davanti al pubblico. Dopo 24 date sold out, la scommessa è stata vinta e ora Silvestri torna in teatro a chiudere il cerchio.

“È ‘con viva e vibrante soddisfazione’ – diceva qualcuno – che vi annuncio la chiusura di un cerchio. Il tour Teatri/22 era un work in progress, come sa bene chi è venuto a vederci. Storie e canzoni inedite che nascevano, prendevano vita e forma, insieme a voi. Ora- spiega Silvestri- quel progress e quel work sono arrivati a conclusione. Il racconto fin qui sempre aperto ora ha il suo finale. Ve lo mostreremo in quattro nuove e conclusive date del tour che per l’occasione è stato ribattezzato ‘Teatri X”. E proprio in quella X sta il risultato di questa strana e appassionante equazione, e di questi intensi mesi di lavoro condiviso. Mi spiegherò meglio più avanti. Intanto vi annuncio le due prime e più importanti variabili: il quando e il dove”. Daniele annuncia così sulle sue pagine social alcune delle novità che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi.

Lasciando ‘un’incognita’ sul progetto totale, intanto ne svela una parte: “Teatri X”, alcuni live speciali che lo vedranno tornare a esibirsi in teatro nel maggio prossimo.

Solo quattro tappe, che andranno in scena a Napoli, Roma, Bologna e Milano. I live partiranno il 18 maggio dal Teatro Augusteo di Napoli, per proseguire il 19 maggio a Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 20 maggio a Bologna al Teatro Duse, il 22 maggio a Milano al Teatro Lirico.

Le prevendite di “Teatri X”, prodotto e organizzato da OTR Live, sono aperte su Ticketone e in tutti i punti vendita abituali.