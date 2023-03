Lo sfogo di ClioMakeUp: “Il mondo del beauty online è diventato spaventoso”

ROMA – “Non riesco più ad essere la Clio di prima. Questo perché il mondo del web, e del beauty online nello specifico, è cambiato tantissimo, è diventato un luogo un po’ di paura“. A parlare è Clio Zammatteo, meglio nota come ClioMakeUp, l’imprenditrice che tra i primi in assoluto ha lanciato il trends del beauty online. In un lungo video postato su Instagram, Clio spiega le difficoltà incontrate negli ultimi anni nel suo campo, della competizione scorretta e della paura di poter parlare liberamente.

CLIOMAKEUP: LA GENTE HA PAURA DI DIRE LA VERITÀ

“Quando ho iniziato a fare make up nel 2008, il web era un campo verde, incolto. Adesso non è più così. Adesso ho paura di dire qualcosa, di dire la mia”. ClioMakeUp racconta delle difficoltà di questo periodo della sua vita, non solo personale ma anche lavorativa. “In Italia, quando si esce con un prodotto parte subito un confronto con quello che fanno gli altri. Che è giusto, ma parte anche subito la critica e il cercare di massacrare la persona“.

Durante il suo sfogo, l’imprenditrice si è lasciata andare alla commozione parlando di quello che sta affrontando. “Io voglio parlare alla mia community, una community di persone reali che come me ogni giorno combattono per andare avanti nella loro vita e che vogliono prodotti onesti. Invece devo combattere per raccontare il prodotto, faccio fatica a fare questo proprio perché dall’altra parte non sono tutti come me, hanno modi che vanno in contrapposizione con il mio modo di essere e mi fa stare male”. “Il modo di fare comunicazione oggi è cambiato tantissimo, la gente ha paura di dire la verità”.