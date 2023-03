Amici 22, domenica 5 marzo torna il pomeridiano: le anticipazioni

ROMA – Dopo la sospensione di una settimana in seguito alla morte di Maurizio Costanzo, torna l’appuntamento con Amici 22. Lunedì 6 marzo rinizia la programmazione regolare del daytime (dal lunedì al venerdì alle 16 circa), mentre domenica 5 marzo sarà trasmesso su Canale 5 il penultimo pomeridiano, precedentemente previsto per il 26 febbraio. Invariato l’inizio del serale, previsto per sabato 18 marzo. Questo pomeriggio, invece, verrà registrato il 23esimo e ultimo pomeridiano.

LE ANTICIPAZIONI DEL POMERIDIANO DI AMICI DEL 5 MARZO

Ospite del pomeridiano di domenica 5 marzo Giorgia, che presenterà la sua canzone di Sanremo 2023 e giudicherà la gara canto. Nuove maglie dorate sono state assegnate, mentre due ragazzi sono stati eliminati dal programma.

AMICI 22, CLASSIFICA GARA CANTO

Wax Cricca Aaron Federica NDG Piccolo G Mezkal Niveo

Angelina ha vinto la gara di inediti. Oltre al suo, verranno anche prodotti i nuovi brani di Wax e Aaron.

AMICI 22, CLASSIFICA GARA BALLO

Alessio Samu Mattia Megan Paky Benedetta

AMICI 22, GLI ELIMINATI

Alessandra Celentano ha deciso di eliminare Paky, trovando Alessio molto più preparato di lui. Eliminato anche Mezkal: Rudy Zerbi ha chiesto a Maria De Filippi di farlo tornare il prossimo anno e lei ha accettato.

AMICI 22, GLI ALTRI ALLIEVI AMMESSI AL SERALE

Nel nuovo pomeridiano di Amici 22 sono stati ammessi al serale:

Mattia

Alessio

Wax

Federica

Samu