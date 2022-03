Precipita in un pozzo a San Severo, 43enne salvato dai vigili del fuoco

BARI – È in ospedale l’uomo di 43 anni caduto in un pozzo nelle campagne di San Severo (Foggia) e recuperato dai vigili del fuoco. Il 43enne è stato ricoverato per ipotermia. Secondo quanto emerso finora, l’uomo avrebbe trascorso un’intera notte nel pozzo. A dare l’allarme è stato un operaio impegnato nella manutenzione di un cavidotto aereo che ha sentito la voce di una persona provenire dal pozzo. Quando starà meglio, il 43enne sarà ascoltato dalle forze dell’ordine che dovranno ricostruire quanto accaduto.