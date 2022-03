VIDEO | Ucraina, a Isernia in centinaia marciano per la pace

NAPOLI – Sono state diverse centinaia le persone che hanno partecipato alla Marcia per la Pace promossa dall’amministrazione comunale di Isernia per dire ‘no alla guerra’ ed esprimere solidarietà al popolo ucraino. Un lungo e silenzioso corteo – si legge sui social del Comune – si è avviato da piazza della Repubblica e ha percorso alcune centrali vie cittadine per concludersi sulla villa comunale, tra fiaccole accese, bandiere giallo-azzurre e cartelli di condanna dell’invasione militare russa.

Il sindaco Piero Castrataro ha inteso ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla marcia e si è detto grato anche ai cittadini che hanno dato una contribuito straordinario e tangibile alla raccolta di beni per l’Ucraina. Ha aggiunto che occorre confidare nella costruttiva azione della diplomazia, affinché ogni belligeranza cessi presto, e dimostrare senso umanitario e di accoglienza dando rifugio a coloro che fuggono dalla guerra.