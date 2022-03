Al comune di Crotone nasce gruppo consiliare ‘de Magistris presidente’

REGGIO CALABRIA – “Saremo ancora con convinzione a sostegno della maggioranza del sindaco Voce con un atteggiamento collaborativo e costruttivo, ma sempre con il senso civico che ci contraddistingue e con la nostra identità politica. Al contempo prosegue il dialogo politico con gli amici del movimento ‘Stanchi dei soliti’ ai quali ci legano intenti e obiettivi comuni”. Così la consigliera comunale di Crotone Dalila Venneri oggi nel presentare il nuovo gruppo consiliare ‘de Magistris presidente’ al quale ha aderito.

La consigliera era affiancata dal leader del movimento Luigi de Magistris e dal consigliere regionale Antonio Lo Schiavo che ha parlato di una “presenza non simbolica ma concreta all’interno del Consiglio comunale crotonese che, grazie alla presenza e al ruolo di Dalila Venneri, testimonia l’esistenza di un gruppo dirigente che continua la sua azione anche dopo la fase elettorale”.

Per Luigi de Magistris la nascita del gruppo consiliare a Crotone “è un passaggio politico importante, così come importanti sono state le interlocuzioni avute nei giorni scorsi con esponenti di primo piano di questa città. Questo è un momento difficile per l’amministrazione comunale. Un momento in cui ci si aspetta che le speranze vengano tradotte in fatti e che arrivino azioni concrete. Noi siamo disponibili a sostenere questa amministrazione – ha concluso – in maniera costruttiva e collaborativa”.