Fondazione Avsi: Dall’Ucraina sempre più profughi, e portano con sè solo i traumi

ROMA – “I profughi ucraini arrivano devastati, fisicamente e mentalmente. La loro sofferenza è visibile dalle scarpe distrutte, per aver camminato chilometri e chilometri per raggiungere i treni e superare la frontiera. E mancano gli uomini, gli anziani e i disabili, tutti lasciati indietro”. A denunciare all’agenzia Dire la situazione al confine tra Polonia, Romania e Ucraina è Guido Calvi, il responsabile emergenze di Fondazione Avsi.

L’organizzazione, dice il responsabile, si è attivata “immediatamente” per rispondere all’emergenza sfollati, inviando un team incaricato di coordinare il lavoro con le organizzazioni partner: Avsi Polska e Caritas Polska sul lato polacco, altre quattro ong tra cui Fdp – Protagonisti dell’educazione su quello romeno, e poi Caritas L’viv ed Emmaus in Ucraina.

TRENI DA KIEV A L’VIV SEMPRE PIÙ CARICHI DI PERSONE



Calvi parla al telefono da Chelm, nel distretto polacco di Lublino, cittadina di circa 60mila abitanti non lontana da L’viv, o Leopoli in italiano. Quest’ultima città dell’Ucraina occidentale ancora non è stata raggiunta dall’offensiva militare sferrata da Mosca una settimana fa ed è diventata punto di passaggiao privilegiato per gli ucraini in fuga. “I treni da Kiev a L’viv sono sempre più frequenti e carichi di persone– continua il responsabile- portano anche 500 o mille passeggeri alla volta”. I profughi “giungono da ogni angolo del Paese e con sé non hanno nulla, hanno bisogno di tutto. Portano solo preoccupazioni. Quella di aver lasciato le proprie case, ma soprattutto le famiglie: mariti, figli o fratelli arruolati e mandati al fronte“, per effetto della legge marziale che ha imposto la coscrizione obbligatoria.

Ma a restare divisi dalle famiglie sono anche anziani e disabili che “non riuscirebbero ad affrontare un viaggio lungo e faticoso” dice Calvi, che conferma: “La stragrande maggioranza degli sfollati sono donne e bambini. L’età degli adulti non supera i 45-50 anni. Ci sono anche dei non ucraini”, un dato importante, dopo che in questi giorni dei cittadini africani residenti in Ucraina hanno denunciato di essere stati esclusi dai treni.

“ORA AIUTO DI EMERGENZA, MA SERVE PENSARE NEL LUNGO PERIODO”

Guido Calvi riferisce che ad assistere chi è rimasto in Ucraina ci pensano tante realtà di volontari e operatori sociali sul territorio. “Ad esempio- continua- si attivano cucine comunitarie o assistenti che vanno nelle case. Caritas L’viv ha una struttura di 3mila posti letto e hanno aumentato la capienza per accogliere il più possibile”.

Quanto alla rete di assistenza oltre la frontiera, “per ora siamo concentrati sull’aiuto di emergenza dando cibo, vestiti e cure, e tanto sostegno psicologico. Si tratta di persone ferite nel corpo e nell’anima. Con i bambini i volontari organizzano attività psicosociali per ricreare un po’ di normalità e aiutarli a superare il trauma”.

Ma con l’Onu convinto che i profughi potrebbero diventare milioni in breve tempo, Calvi avverte: “Presto dovremo lavorare a un sistema di accoglienza sul lungo periodo. I cittadini stanno dimostrando una solidarietà encomiabile, ognuno fa e dà ciò che può, aprendo anche le case ai profughi. Tuttavia, questo non può durare. Dobbiamo trovare il tempo di mettere a punto un piano anche se ora- conclude il responsabile- la priorità 24 ore su 24 è assistere chi supera la frontiera“.