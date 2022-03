Tg Cultura, edizione del 3 marzo 2022

IL MONDO DELLA CULTURA SI MOBILITA CONTRO LA GUERRA

Il mondo della cultura contro la guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Con gli hashtag #cultureunitestheworld e #museumsagainstwar il sistema museale nazionale e la rete degli archivi e delle biblioteche hanno aderito alla campagna lanciata dal Mic. “Chi ama la cultura e l’arte non può che essere contro la guerra”, ha detto il ministro Dario Franceschini, che ha definito “coraggiosa” la scelta degli artisti russi di non esporre alla prossima Biennale d’arte di Venezia in segno di protesta.

ROMA CELEBRA IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI PASOLINI

Si chiama ‘PPP100 – Roma Racconta Pasolini’ il calendario di iniziative culturali promosso da Roma Capitale per celebrare il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Gli eventi si snoderanno lungo tutto l’anno e prevedono proiezioni, incontri, mostre e spettacoli teatrali. Si comincerà alla Casa del Cinema con Pasolini Extra, una rassegna che dal 9 al 13 marzo porterà sullo schermo film, documentari, cortometraggi dedicati al Pasolini documentarista, sceneggiatore e regista.

LE SCUDERIE DEL QUIRINALE PRESENTANO ‘SUPERBAROCCO’

Le Scuderie del Quirinale e la National Gallery of Art di Washington, con la speciale collaborazione dei Musei di Genova, presentano ‘Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco’. In programma dal 26 marzo al 3 luglio 2022, la mostra evento è dedicata al secolo d’oro dell’arte genovese, il Seicento, una tra le più gloriose stagioni della storia artistica di tutti i tempi. La rassegna espone un eccezionale complesso di oltre 120 opere d’arte oggi conservate in grandi musei del mondo, ma anche provenienti da collezioni private.

ZEROCALCARE, GIANCANE E GLI ULTIMI A COMICON 2022

Inizia il conto alla rovescia per la XXII edizione di Comicon. Il Pop Culture Festival, che si svolgerà a Napoli dal 22 al 25 aprile, è pronto ad annunciare i primi tre grandi eventi. Si parte con un connubio che unisce musica, fumetto e animazione: Strappati lungo i bordi – live music show con Zerocalcare, Giancane e Gli Ultimi. Per la prima volta dopo l’uscita su Netflix di Strappare lungo i bordi – la serie animata di Zerocalcare, prodotta da Movimenti in collaborazione con Bao publishing – Giancane, che ha firmato la colonna sonora, e Gli Ultimi, autori di uno dei brani, suoneranno sullo stesso palco in un evento unico nel suo genere.