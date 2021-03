Striscione fuori asilo nido di Potenza: “Non toglieteci la nostra libertà”

POTENZA – “Non toglieteci la nostra libertà”. È lo striscione comparso oggi davanti alla sede de Il Piccolo nido di mela, asilo nido di Marsicovetere, in Val d’Agri, in provincia di Potenza. Ieri l’approvazione del primo dpcm con le misure anti Covid del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse, compresi i nidi e l’infanzia. In Basilicata, già in zona rossa, gli asili chiuderanno quindi da sabato 6 marzo.

“Sinceramente non possono pagare i nostri bambini per degli sbagli commessi da altri – scrive una maestra e mamma su Facebook -. Non penso che il virus si può trasmettere solo nel nido oppure negli asili, ma il virus si può prendere da tutte le parti. Noi genitori non tuteliamo i bambini non mandandoli all’asilo. La cosa che più fa rabbia, è quella di privarli in questo duro periodo della serenità e della spensieratezza che più hanno bisogno”.