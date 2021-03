Steibel: “The 5G auction is designed to reduce inequality, but there is a risk of disconnection”

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – Last week, the Directing Council of the National Telecommunications Agency (Anatel) established the rules and obligations for the notice for the 5G radio frequency band. Some requirements were considered with the objective of expanding access to the internet, among them, the obligation to take a 4G or higher internet signal to locations with more than 600 inhabitants, as well as on federal highways and investments in the connection of the Amazon region.

In an interview with Dire news agency, the executive director of the Institute of Technology and Society (ITS), Fabro Steibel, evaluates the construction of the document as positive, but draws attention to sensitive points.

“The 5G auction is designed to reduce inequality, but in Brazil this issue has very clear points: education, because it makes no sense to have public schools disconnected in 2020; public administration, since cities are still disconnected; and the issue of cybersecurity infrastructure, there is no national cybersecurity plan and we are seeing a series of data leaks out there”, he explains.

According to Steibel, one of the main disadvantages of 5G is the cost of implementation, as it requires more equipment and infrastructure to have a significantly better experience. In a time of economic crisis and devaluation of the exchange rate, this can be an important obstacle in the implementation of the new technology.

“The cost is one of the main factors of disconnection, today 30% to 40% of the population is disconnected, most of them with low income. In a time of economic crisis in the world, an environment of less investment and increasing costs of access to consumers, the chance of increasing disconnection in Brazil is high ”, says the executive director of IT.

Despite the sensitive moment for investment in new technology and the technical and infrastructure obstacles that Brazil may present, Steibel believes that the auction is essential for the country.

“5G is a question of guaranteeing survival in the future market, it means being synchronized with the world. If you don’t have 5G in 5 to 10 years, you run the risk of not being able to compete ”.

According to the notice approved last week by Anatel, the coverage of 5G in the capitals should reach by July 2022 and in municipalities with a population over 30 thousand inhabitants by 2029. The document is being analyzed by the Federal Court of Accounts.

Steibel (Its): “5G benvenuto, ma riduca le disuguaglianze”

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Le regole e gli obblighi per il bando di gara della radiofrequenza del 5G sono state fissate in Brasile dall’ente per le telecomunicazioni, il Conselho Diretor da Agencia Nacional de Telecomunicacoes (Anatel). Alcuni punti sono stati definiti nell’ottica di ampliare l’accesso a internet.

Tra questi, l’obbligatorietà di usare un segnale internet 4G o a maggior intensità per le località che hanno più di 600 abitanti, così come per le autostrade federali, e investire nella connessione della regione dell’Amazzonia.

Secondo Anatel, il sistema 5G dovrebbe essere garantito nelle capitali di Stato brasiliane entro il luglio 2022 e completato a livello nazionale nell’arco di cinque anni. In un’intervista con l’agenzia di stampa Dire, il direttore esecutivo dell’Instituto de Tecnologia e Sociedade (Its), Fabro Steibel, commenta positivamente le linee guida, presentate la settimana scorsa, ma evidenzia alcuni nodi sensibili.

“Il bando per il 5G è strutturato per diminuire le disuguaglianze, ma rispetto a questo in Brasile ci sono priorità chiare” dice Steibel. “L’accesso all’istruzione su tutti, perché non ha senso avere scuole prive di connessione nel 2020; e poi la pubblica amministrazione, dato che le città in genere non sono ancora connesse”. L’esperto evidenzia l’importanza delle “infrastrutture di cybersecurity, che non dispongono di un piano di sicurezza informatica nazionale”. Per questo, dice, “stiamo assistendo a furti di dati”.

Secondo Steibel, uno dei principali svantaggi del 5G è rappresentato dai costi di implementazione, dato che la tecnologia necessita di equipaggiamenti e infrastrutture specifiche per poter fornire un’esperienza migliore. In una fase di crisi economica e di svalutazione del tasso di cambio, questo aspetto può essere un ostacolo significativo.

“Il costo della connessione è uno dei principali fattori della disconnessione” spiega il direttore esecutivo di Its. “A oggi tra il 30 e il 40 per cento della popolazione non ha internet, e una larga parte di questa quota appartiene alle fasce a basso reddito; in un momento di crisi economica mondiale, con un ambiente poco propenso agli investimenti e un aumento dei costi di accesso al consumatore, le possibilità che la mancanza di connessione aumenti in Brasile è alta”.

Nonostante il momento delicato per investimenti in nuove tecnologie e gli ostacoli tecnici e infrastrutturali che il Brasile puo’ presentare, Steibel crede che il bando sia essenziale per il Paese.

“Il 5G è una questione di garanzia di sopravvivenza nel mercato futuro e di sincronizzazione con il mondo” dice l’esperto. “Se non disponi del 5G da qui a cinque o dieci anni corri il rischio di non essere in grado di competere”.

Fabro Steibel: “O leilão do 5G está desenhado para reduzir a desigualdade, mas há risco de desconexão”

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – Na última semana, o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estabeleceu as regras e obrigações para o edital de licitação da faixa de radiofrequência do 5G. Algumas exigências foram consideradas com o objetivo de ampliar o acesso à internet, entre elas, a obrigatoriedade de levar sinal de internet 4G ou superior para as localidades com mais de 600 habitantes, bem como nas rodovias federais e investimentos na conexão da região amazônica.

Em entrevista à agência de notícias Dire, o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e

Sociedade (ITS), Fabro Steibel, avalia como positiva a construção do documento, mas chama a

atenção para pontos sensíveis.

“O leilão do 5G está desenhado para reduzir a desigualdade, mas no Brasil essa questão tem

pontos super claros: a educação;pois não faz sentido ter escolas públicas desconectadas em

2020; a administração pública, uma vez que ainda há cidades desconectadas; e a questão da

infraestrutura de cibersegurança, não tem um plano de cibersegurança nacional e estamos vendo

uma série de vazamentos de dados por aí”, explica.

Segundo Steibel, uma das principais desvantagens do 5G é o custo de implementação, pois exige

mais equipamentos e infraestrutura para ter uma experiência significativamente melhor. Em um

momento de crise econômica e desvalorização do câmbio, esse pode ser um entrave importante

na implementação da nova tecnologia.

“O custo é um dos principais fatores de desconexão, hoje 30% a 40% da população está

desconectada, grande parte de baixa renda. Em um momento de crise econômica no mundo, um

ambiente de menos investimento e aumentando os custos do acesso ao consumidor, a chance de

aumentar a desconexão no Brasil é alto”, afirma o diretor-executivo do ITS.

Apesar do momento sensível para o investimento na nova tecnologia e dos entraves técnicos e de

infraestrutura que o Brasil possa apresentar, Steibel acredita que o leilão é fundamental para o

país.

“O 5G é uma questão de garantia de sobrevivência no mercado futuro, é estar sincronizado com o

mundo. Se você não tiver 5G daqui 5 ao 10 anos você corre o risco de não ter capacidade de

competir”.

De acordo com o edital aprovado na última semana pela Anatel, a cobertura do 5G nas capitais

deve chegar até julho de 2022 e em municípios com população superior a 30 mil habitantes at. O documento está sendo analisado pelo Tribunal de Contas da União.