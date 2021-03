Roma, Zingaretti: “Alleanza Pd-M5S in Regione non ha ricadute su voto Comuni”

ROMA – La molto probabile alleanza tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle in Regione Lazio non avrà ricadute sul voto di Roma. Il segretario Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha spiegato che “da agosto 2019 governiamo l’Italia col M5S e questo non ha portato ad alleanze omogenee nei territori. Se si realizzerà l’alleanza con il M5S a livello regionale di per se’ non avrà una ricaduta sui comuni che voteranno. Ogni comune sceglierà in piena libertà le migliori alleanze per governare i comuni. Questo non porta con se’ alcun tipo di problema. Sono contento che il lavoro fatto in Regione in questi anni è stato apprezzato da un partito all’opposizione e se ci alleeremo col Movimento 5 Stelle sui contenuti sarà un successo della politica, non un passo indietro”.

LEGGI ANCHE: Lazio, Zingaretti: “Alleanza competitiva con M5s per vincere ovunque”

NON HO PARLATO CON GUALTIERI DELLA SUA CANDIDATURA A SINDACO DI ROMA

“Non ho avuto modo di parlare con Gualtieri su questi temi”, ha detto il presidente della Regione Lazio rispondendo su una possibile candidatura a sindaco di Roma dell’ex ministro del Mef.

Quanto invece alla molto probabile alleanza tra Pd e 5S in Regione Lazio, Zingaretti ha assicurato che questa mossa non ha lo scopo di mettere i bastoni tra le ruote alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha già lanciato la sua candidatura per il secondo mandato: “Tutto quello che faccio lo faccio per qualcosa e mai contro qualcuno. Chi fonda la propria identità parlando male degli altri significa che non ha nulla di positivo da dire sulle proprie idee, io invece ho qualcosa di positivo da dire sulle cose che si possono fare- ha spiegato Zingaretti a margine dell’inaugurazione delle 15 opere di urbanizzazione completamento di alcuni piani di zona della Capitale- Sono nella mia città e la Regione, come in altre città, si è messa al servizio della città. Quello che penso di questa sindaca e di questa sindacatura l’ho già detto“.