Covid, casi positivi nell’Italia a mondiale sci nordico: la nazionale rientra

ROMA – Le Nazionali italiane, impegnate al Mondiale di sci nordico in Germania, rientrano in Italia. Fra il personale e i tecnici della missione italiana sono stati riscontrati casi di positivita’ al Covid-19. Il presidente federale ha deciso di far rientrare le rappresentative presenti al Mondiale tedesco, sia per salvaguardare la salute degli atleti azzurri che per garantire una prosecuzione sicura delle gare iridate.