Sanremo, oltre 11 milioni di spettatori e 46,4% di share

ROMA – Amadeus vince ma non convince del tutto, almeno alla prima puntata del 71esimo Festival di Sanremo. La kermesse, al suo debutto nella prima serata di ieri, non supera il record dello scorso anno e si ferma al 46,4% con 11 milioni e 176mila spettatori per la prima parte. Un dato che cresce nella seconda metà di puntata al 47,8% con 4 milioni e 212mila spettatori. Il debutto di Amadeus e Fiorello al festival dello scorso anno aveva fatto registrare il numero più alto in 15 anni: un 52,2% che aveva fatto esultare conduttori, cast e piani alti della Rai. Quest’anno la prima non supera neanche l’ultimo festival di Claudio Baglioni, che nel 2019 aveva raggiunto il 49,4%. Stasera il secondo appuntamento con la 71esima edizione di Sanremo in diretta su Rai1.