Una sola dose di vaccino ai già infettati dal Covid

ROMA – “Sui soggetti già infettati da Sars Covid2, domani (oggi, ndr) verrà diffusa una circolare da parte della direzione generale prevenzione del Ministero per cui ci sarà una sola dose di vaccino, in quanto l’infezione svolge il ruolo di priming, che viene svolto di solito dalla prima dose”. Lo ha annunciato ieri sera il presidente del Css Franco Locatelli in conferenza stampa a Palazzo Chigi.



Locatelli aggiunge che ci sarà “la sola eccezione dei soggetti immunodepressi, per i quali vale il principio di massima cautela e si preferisce continuare con le due somministrazioni”.

