Coronavirus, i casi di Pomezia legati al concerto dei Jonas Brothers al forum di Assago

ROMA – Sarebbe il concerto dei Jonas Brothers al forum di Assago dello scorso 14 febbraio il collegamento tra i casi di coronavirus a Pomezia ed il focolaio in Lombardia. A renderlo noto è lo stesso istituto Spallanzani di Roma, al termine delle indagini epidemiologiche sulla famiglia del poliziotto di Pomezia, in servizio presso la caserma di Spinaceto.



“La Regione Lazio- scrive in una nota il comune di Pomezia- informa di nessun focolaio autoctono, nessun positivo residente a Roma. L’indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomeziaevidenzia un link epidemiologico con l’evento del 14 febbraio al Forum di Assago. La sequenza temporale dell’esordio dei sintomi e l’analisi sierologica depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia. Il contact racing nel quale vengono riportati nel dettaglio contatti, trasporti e soggiorni e’ stato immediatamente messo a disposizione del Ministero della Salute, come da protocollo. Si conferma pertanto che ad oggi non ci sono focolai nel territorio della regione Lazio e non ci sono cittadini residenti a Roma positivi al Covid-19″.