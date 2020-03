VIDEO | Brugnaro: “Mi ricandido, sennò si mangiano di nuovo tutti i soldi”

ROMA – “Ho fatto il sindaco gratis per cinque anni, ho trovato 800 milioni di debito e l’ho ridotto efficientando… mi ricandido perché sennò questi si rimangiano di nuovo tutti i soldi“. Lo afferma il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, intervistato oggi -in diretta streaming su Facebook- dal direttore dell’agenzia ‘Dire’ Nicola Perrone. “C’è una questione culturale, c’è un partito del no per cui non puoi far niente. Non puoi fare i termovalorizzatori, non puoi cambiare percorso alle navi, non puoi fare il Mose, perché c’è sempre paura per tutto. Ma è giusto farsi domande, però poi alla fine bisogna decidere, chi è classe dirigente deve decidere”. Insomma, la città non deve essere riconsegnata “ad una classe politica, espressione del Partito democratico, che ha distrutto Venezia, è un dato di fatto”, attacca il sindaco, critico con la “partitocrazia”, che porta a “dare sempre a chi ha la tessera giusta”.

Quello che ci vuole invece è “meritocrazia”, sostiene Brugnaro ricordando di non avere alcuna tessera. “Voglio lasciare il Comune dentro un binario di pulizia e di capacità amministrativa e voglio lasciare spazio ai giovani”. In caso di rielezione, quindi, “noi continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora”, conclude il sindaco. “È giusto farsi domande, ma poi chi è classe dirigente deve decidere”.

“NON HO AMBIZIONI NAZIONALI, NÈ AVRÒ TESSERE”

“Non mi sono mai iscritto a nessun partito e non penso di farlo ora. Non ho ambizioni nazionali, voglio solo aiutare il Paese, l’ho fatto per tanti anni quand’ero in Confindustria, lo sto facendo ora e lo farò anche quando andrò a casa, che prima o poi ci andrò”, risponde Brugnaro in merito ad un suo possibile ingresso nel partito dei sindaci.