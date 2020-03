VIDEO | FOTO | Coronavirus, a Bologna i precari invocano un ‘reddito di quarantena’

Dunque l’appello è doppio, pratico e politico: “Debelliamo il coronavirus, ma debelliamo anche il virus degli appalti e della precarietà”. Sotto le finestre della Regione arriva lo striscione “Noi l’emergenza coronavirus non la paghiamo!“. Concetto ribadito anche dai vari cartelli sventolati dai manifestanti: c’è chi si chiede come si fa a continuare a pagare affitti e mutui durante la sospensione delle attività.

Ma il problema non è solo il momento eccezionale dovuto al coronavirus: “La nostra è emergenza tutto l’anno– spiega Valentina Ferretti, educatrice- per ogni emergenza, che sia la chiusura per neve, la malattia di un ragazzino, le elezioni, noi perdiamo delle ore”. Per questo “non è pensabile recuperare 76 ore da marzo fino a giugno, ci vorrebbero scuole aperte nel weekend o dopo cena. Così come gli statali vengono pagati per una questione di emergenza, anche gli educatori hanno diritto a questo riconoscimento”.

Insieme agli educatori delle cooperative, anche i riders, che invece ‘patiscono’ il problema opposto, cioè consegne di cibo a domicilio che non si fermano, anzi. “McDonald’s e simili per qualche consegna in più non chiuderebbero mai neanche in caso di guerra civile, figuriamoci per l’epidemia di un nuovo virus di cui non si conosce la cura”, attacca Lorenzo Righi, di Riders union Bologna.

Alcuni consiglieri regionali hanno ricevuto una delegazione dei manifestanti: Marcella Zappaterra (Pd), Igor Taruffi (Coraggiosa) e Silvia Piccinini (M5s). E’ “paradossale che a pagare il conto della chiusura delle scuole sia una specifica categoria di lavoratori che gestiscono servizi educativi nelle scuole, come l’assistenza a bambini e studenti con disabilità- spiega Piccinini- queste persone al momento non hanno certezze sulla loro retribuzione per tutto il periodo di sospensione dell’attività scolastica, producendo quindi un danno consistente al loro reddito. Chiediamo al più presto un tavolo su questo caso specifico” e “una soluzione accettabile per tutti”.