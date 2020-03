Coronavirus, l’ira di Di Maio: “Rimuovere subito lo stop dei voli da e per l’Italia”

ROMA – “La Farnesina e’ attiva per chiedere a tutti i Paesi che lo hanno adottato di rimuovere il blocco dei voli da e per l’Italia. È inaccettabile: se mandiamo i nostri figli a scuola nella maggioranza delle regioni, loro possono mandare turisti e quant’altro”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, presentando il Piano straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy.

Per il ministro, intervenuto in Farnesina, “blocchi sulle persone e voli aerei, che incidono sulle merci e il comparto turistico, sono inaccettabili“. Infine Di Maio ha annunciato: “Stiamo elaborando protocolli specifici per le aziende”.

