VIDEO | ‘La Carbonara’ di Roma risponde a Ramsay: ecco la vera ricetta

ROMA – Dal cuore della Roma da gustare arriva l’ultimo, e forse definitivo, attacco al celebrity chef Gordon Ramsay, reo di aver recentemente oltraggiato (secondo molti) una tra le ricette più classiche della tradizione capitolina, la pasta alla carbonara. Proprio nello storico ristorante ‘La Carbonara’ di Campo de’ Fiori, infatti, lo staff del blog Fooderio ha realizzato un video che mostra l’esecuzione ad hoc del piatto in questione. “Nessuno dubbio – commenta il blog – sulla bontà della ‘fantastica carbonara’ del popolare chef britannico Gordon Ramsay, titolare di ben 18 stelle Michelin e istrionico conduttore di tanti programmi di successo. Come Fooderio abbiamo simpaticamente sfidato il grande Gordon spadellandogli la ricetta tradizionale. A Roma non sono tantissimi ma diversi la realizzano ancora come ‘tradizione comanda’. Tra questi ‘La Carbonara’ di piazza Campo de Fiori, storico locale di cucina romana oggi alla quarta generazione con il giovane Alberto Martelli, che per ‘Fooderio’ ha realizzato una carbonara ad hoc, con gli ingredienti basici, che si trasmette da circa 100 anni. Un piatto schietto, senza infingimenti e mantecato a mestiere. Una carbonara! Caro Ramsay – conclude il blog- la tua sarà pure bona ma la carbonara è un piatto della tradizione e se cucina alla romana”.