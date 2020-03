Bomba carta sull’auto di Cifarelli a Matera

POTENZA – Una bomba carta è esplosa questa mattina alle 5:30 a Matera, nel quartiere di Serra Venerdì, in via Saragat, danneggiando l’auto del consigliere regionale del Pd Roberto Cifarelli, parcheggiata poco distante dalla sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica che indagano per individuare i responsabili. Non si esclude la pista dell’atto intimidatorio. Solidarietà e vicinanza a Cifarelli dal Partito democratico di Matera, dal deputato Vito De Filippo e dai consiglieri regionali di Italia Viva Luca Braia e Mario Polese, che a nome dei delegati lucani e dei circoli del partito auspicano che “quanto prima gli inquirenti facciano chiarezza su questo gravissimo atto intimidatorio individuando i responsabili”. “Totale e affettuosa solidarietà – afferma il senatore Gianni Pittella con un tweet – a Roberto Cifarelli per bomba carta alla sua auto. Allarme per episodi gravissimi che minano sicurezza nostre comunità”.