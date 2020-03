Coronavirus, positiva la moglie del paziente ricoverato al Policlinico di Bari

BARI – La donna, che ha contratto il Covid-19 dal marito che lavora in aeroporto a Bergamo, non è in gravi condizioni e per questo è in quarantena fiduciaria a casa.

Intanto continua il lavoro della task force regionale che sta approntando un piano in grado di rispondere al possibile aumento del numero di contagiati. Piano che sarà redatto anche con il coinvolgimento dei responsabili delle strutture sanitarie private ed ecclesiali.