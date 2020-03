Tg Musica, edizione del 3 marzo 2020

– CORONAVIRUS, RINVIATI I CONCERTI DI SUBSONICA E WILLIE PEYOTE

Continua a crescere il numero dei concerti annullati e rinviati nel nostro Paese per l’emergenza Coronavirus. Alla luce delle vigenti disposizioni governative, slittano alcune date del “Microchip Temporale Club Tour” dei Subsonica. La band sarebbe dovuta partire il 5 marzo da Padova. Il debutto ora è spostato al 2 aprile. Stessa sorte per Willie Peyote. L’artista si esibirà il 6 e il 7 aprile all’Alcatraz di Milano. Poi il 14 e il 15 aprile all’Estragon di Bologna. I live sostituiscono i concerti del 4, 5,7 e 8 marzo. I biglietti già acquistati per entrambi i tour rimangono validi;

– EMMA MARRONE TORNA CON UN BRANO SCRITTO DA CREMONINI, ‘LUCI BLU’

Emma Marrone torna in radio con il suo nuovo singolo, “Luci Blu”. Il brano, una ballad, è il terzo estratto da “Fortuna”, il disco pubblicato lo scorso ottobre. La cantante si avvale di due autori d’eccezione: Cesare Cremonini e Davide Simonetta. I due artisti seguono Vasco Rossi che ha firmato il brano di lancio “Io sono bella” e Franco126 dietro “Stupida allegria”. Emma presenterà live “Fortuna” per la prima volta il 25 maggio all’Arena di Verona. L’artista festeggerà in quella data il suo compleanno e i dieci anni di carriera;

– NUOVO EP PER NOEL GALLAGHER E I SUOI HIGH FLYING BIRDS

Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds pubblicano questo venerdì un nuovo EP. Si tratta di “Blue Moon Rising”. Il disco è stato anticipato dalla title track, da “Wandering Star” e da “Come on outside”. Il lavoro fa parte di un trittico di EP che il cantautore di Manchester ha realizzato con il gruppo da lui fondato dopo lo scioglimento degli Oasis nel 2010. L’anno scorso sono, infatti, usciti “Black star dancing” e “This is the place”;

– MARTIN GARRIX FIRMA LE MUSICHE UFFICIALI DI UEFA EURO 2020

Sarà Martin Garrix a firmare l’inno ufficiale di Uefa Euro 2020. Il dj e produttore 24enne sta attualmente lavorando al brano che presenterà live volta durante la cerimonia di apertura il 12 giugno all’Olimpico di Roma. Gli Europei, per la prima volta, saranno itineranti in tutto il continente per celebrare i 60 anni della competizione. Garrix, oltre al singolo, produrrà anche la musica che accompagnerà le squadre in campo così come tutti i temi musicali della manifestazione.