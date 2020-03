Israele, Netanyahu proclama la vittoria delle elezioni

ROMA – Il primo ministro Benjamin Netanyahu si è proclamato vincitore delle elezioni legislative che si sono tenute ieri in Israele, nonostante gli exit diffusi nella notte indichino la possibilità che il suo Likud e i partiti di destra alleati non conquistino la maggioranza assoluta dei seggi in parlamento.

Secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale, dopo lo spoglio di circa un quarto delle schede, il Likud è sotto il 29 per cento. Il partito del suo rivale Benny Gantz, alla guida dell’alleanza Kahol Lavan, in italiano Blu e bianco, ha invece superato il 23 per cento.