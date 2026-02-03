martedì 3 Febbraio 2026

Napoli, accoltellata alla schiena: 22enne muore in ospedale

La giovane era arrivata in ospedale con una ferita da arma da taglio alla schiena che è risultata letale

NAPOLI – Una ragazza di 22 anni è morta oggi pomeriggio all’ospedale Villa Betania, nella zona orientale di Napoli, dove è intervenuta la polizia. La giovane era arrivata in ospedale con una ferita da arma da taglio alla schiena che è risultata letale.

Secondo le prime informazioni, come riporta il CorriereYlenia Musella, questo il nome della vittimaè stata portata all’ospedale a bordo di un’auto privata, prima del successivo intervento delle forze dell’ordine. Ma gli accompagnatori si sarebbero subito allontanati“. 

Gli agenti della Squadra mobile, del commissariato di Ponticelli e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

